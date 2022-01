Quanti buchi neri di massa stellare ci sono nell'Universo? La risposta è sconcertante

Il nostro Universo è popolato da tantissimi oggetti celesti, ma quelli più sfuggevoli e misteriosi sono senza dubbio i buchi neri. Un recentissimo studio ha provato a rispondere ad una domanda tanto banale quanto complessa: quanti buchi neri di massa stellare ci sono nel cosmo? Il numero è a dir poco inconcepibile.

Diversi scienziati (tra cui molti italiani) hanno unito le forze per lavorare ad un articolo scientifico che potesse ipotizzare la più plausibile distribuzione dei buchi neri di massa stellare in tutto l'universo osservabile. Prima di continuare l'argomento vi ricordiamo che i buchi neri stellari sono quelli di massa che si aggira tra le 5 e le 10 volte quella del Sole. Insomma non sono i più grandi e temibili, ma sono sicuramente numerosissimi.

La ricerca è stata pubblicata su The Astrophysical Journal, il 12 gennaio 2022, producendo una stima probabilistica di quanti di questi cuori di tenebra sono presenti nel nostro universo. La risposta è stata un numero sconcertante, che sfugge alla comprensione umana, ma non è per niente una sorpresa: nell'Universo Osservabile ci sono circa 40'000'000'000'000'000'000, o 40 quintilioni di buchi neri di massa stellare, costituendo circa l'1% di tutta la materia visibile.

Ma se i buchi neri sono oggetti così sfuggevoli, che è possibile rilevare solo a causa della loro interazione con l'ambiente circostante, come si è giunti a questa statistica? Gli scienziati si sono basati sui dati dell'evoluzione delle stelle nel nostro universo, stimando quanto spesso le stelle - sole o in sistemi binari - si trasformano in buchi neri.

Per arrivare alla loro stima, gli astrofisici hanno utilizzato anche dati di varie galassie, come le loro dimensioni e gli elementi predominanti nelle nubi di gas (progenitrici di future stelle). I valori sono stati utilizzati per creare un modello accurato del nostro universo e, confrontando i dati con le prove sperimentali delle onde gravitazionali, si è scoperto che i calcoli erano piuttosto attendibili.

La nuova stima, che nei prossimi anni verrà sottoposta ad altre verifiche e ad analisi ancor più accurate, potrebbe rilevarsi preziosissima per lo studio del cosmo, soprattutto per rispondere a quelle domande che riguardano i primi istanti di vita dell'Universo Primordiale.