Buchi neri e particelle quantistiche sono più simili del previsto secondo i fisici

L'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo sembrano due mondi diversi che obbediscono a leggi completamente diverse. Eppure un recente studio sembra collegare la meccanica quantistica e il comportamento di due buchi neri supermassicci.

Quando due buchi neri collidono, lo scontro causa un evento particolare che riverbera in tutto il cosmo. I fisici hanno sfruttato la teoria della gravità di Einstein per predire orientativamente l'effetto delle onde gravitazionali emesse. Ma i fisici hanno iniziato a domandarsi se fosse possibile estrarre forme ultra precise di tutti i possibili riverberi. In aiuto accorre la meccanica quantistica e i fisici che la studiano.

Da molto lontano, i buchi neri assomigliano infatti alle piccole particelle quantistiche. Diversi gruppi, studiando le stelle morte in questo modo, hanno scoperto che il comportamento di un'onda gravitazionale può essere conosciuta tramite l'azione di una sola delle innumerevoli particelle. "Non pensavo sarebbe stato possibile, e ho ancora qualche problema a realizzarlo" dice Radu Roiban, un fisico teorico dell'università statale della Pennsylvania che non ha partecipato al progetto.

I risultati potrebbero aiutare i ricercatori a interpretare meglio, in futuro, le vibrazioni dello spazio tempo, facendo uso degli osservatori più innovativi. Inoltre, con questo studio saranno sotto i riflettori anche le particelle quantistiche e la loro sovrapposizione con elementi infinitamente più grandi. "Qual è precisamente la connessione tra queste idee quantistiche e il mondo reale? È di questo che si tratta. Fornisce una comprensione migliore di quella che avevamo prima."

Di recente è stato rilevato il Bosone X, legato alla nascita dell'universo, mentre secondo alcune teorie esisterebbe anche un anti universo.