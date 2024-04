I buchi neri potrebbero 'infettare' le stelle dall'interno in questo modo

Le stelle, fulcro della vita cosmica, potrebbero essere sotto attacco da entità oscure che risalgono all'alba dei tempi. Secondo recenti ricerche, pubblicate sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, alcuni buchi neri microscopici, risalenti ai primi istanti dopo il Big Bang, potrebbero distruggendole dall'interno.

Questi buchi neri, denominati buchi neri primordiali (PBH), rappresentano una delle ipotesi più affascinanti per spiegare la materia oscura, quella componente invisibile che costituisce l'85% della massa dell'universo ma che sfugge alla nostra comprensione. Il team di ricerca guidato da Nicolas Esser, fisico teorico dell'Université Libre de Bruxelles, ha esplorato gli effetti dell'interazione tra i PBH e le gigantesche nubi di gas da cui nascono le stelle.

Questi buchi neri, non più grandi di una goccia di rugiada ma con una massa comparabile a quella di un grande asteroide, potrebbero essere catturati dalla forza gravitazionale delle stelle in formazione, dando inizio a un processo di consumazione che vede la stella ospitante perdere la battaglia per la sopravvivenza. Tale processo, lungi dall'essere una semplice teoria, potrebbe avere implicazioni profonde nella nostra ricerca della materia oscura.

Se, come suggerisce lo studio, le stelle "infettate" da questi buchi neri primordiali scomparissero, lasciando dietro di sé solo buchi neri invisibili, potremmo avere una spiegazione plausibile per alcuni degli aspetti più misteriosi della materia oscura. La caccia è ora aperta per trovare tracce di questo fenomeno, con gli occhi puntati sulle galassie nane ultra-deboli, dove le condizioni ideali per l'osservazione di tali eventi potrebbero esistere. Gli astronomi sperano che i telescopi spaziali Hubble e James Webb, insieme al futuro telescopio Euclid, possano fornire dati cruciali.

