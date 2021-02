Alcuni buchi neri potrebbero effettivamente essere wormhole 'segreti'

Secondo uno studio, c'è un nuovo modo per identificare dei possibili wormhole che, ricordiamo, sono dei cunicoli spazio-temporali che creano una "scorciatoia" nello spazio unendo due punti distanti anche anni luce. La teoria della relatività generale di Einstein suggerisce che i wormhole sono possibili (ma non devono esistere per forza).

In molti modi i wormhole assomigliano ai buchi neri. Entrambi i tipi di oggetti sono estremamente densi e possiedono una forza gravitazionale straordinariamente potente. Supponendo che possano esistere i cunicoli spazio-temporali, i ricercatori hanno studiato i modi per distinguere un wormhole da un buco nero.

Gli esperti si sono concentrati su buchi neri supermassicci con masse da milioni a miliardi di volte quella del Sole. Gli scienziati hanno modellato le conseguenze della materia che scorre attraverso entrambe le bocche di un wormhole - poiché si può entrare da un lato e si può ritornare dall'altro. Il risultato? Sfere di plasma che si espandono da entrambe le bocche del cunicolo spazio temporale quasi alla velocità della luce.

Queste sfere di plasma dai wormhole possono raggiungere temperature di circa 10 trilioni di gradi Celsius. A tale calore, il plasma produrrebbe raggi gamma con energie di 68 milioni di elettronvolt. Al contrario, i "semplici" buchi neri supermassicci "non emettono radiazioni gamma, perché la loro temperatura è troppo bassa", afferma uno degli autori dello studio: Mikhail Piotrovich, astrofisico presso l'Osservatorio Astronomico Centrale di San Pietroburgo, Russia.

