I buchi neri primordiali potrebbero spiegare le onde gravitazionali

A partire dalla prima misurazione di un'onda gravitazionale nel 2017, i ricercatori sono riusciti a misurarne tante altre. In particolare, nel settembre 2020 e' stata misurata la più massiva di tutte: GW190521.

All'interno di un articolo pubblicato su Physical Review Letters, i ricercatori hanno provato a ipotizzare quale oggetto o evento astrofisico abbia potuto generare un'onda gravitazionale cosi' massiva. Un'idea e' che sia stata prodotta dalla fusione di due buchi neri, dando luogo ad un tipo di buco nero mai visto prima.



Altri gruppi di ricercatori hanno naturalmente pensato ad altri possibili eventi che abbiano prodotto GW190521. Analizzando i dati forniti dalla collaborazione LIGO/Virgo, alcuni ricercatori dell'università di Ginevra, della Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) hanno provato ad associare il segnale gravitazionale all'esistenza di buchi neri primordiali, prodotti immediatamente dopo la formazione dell'Universo.

Per studiare questa possibilità, gli astrofisici teorici hanno calcolato il tasso al quale due buchi neri primordiali si dovrebbero fondere per produrre il segnale misurato. Sembra che la loro teoria sia in accordo con i parametri sperimentali, ed in particolare con i dati forniti dalla Radiazione Cosmica di Fondo a Microonde (CMBR), ossia il segnale radio che riceviamo dal momento in cui radiazione e materia divennero due entità distinte nell'Universo primordiale.



L'esistenza dei buchi neri primordiali non e' ancora stata verificata da osservazioni definitive, ma il sostegno di questa teoria rinforza certamente la possibilità. Nel frattempo, i ricercatori stanno organizzando workshop e conferenze per raccogliere nuove idee, eventualmente alternative, per spiegare il segnale GW190521.