Intorno ai buchi neri supermassicci i buchi neri più piccoli si comportano in modo strano

Al centro della maggior parte delle galassie del nostro Universo esistono dei buchi neri supermassicci pesanti miliardi di volte la massa del Sole. Adesso, secondo un nuovo articolo, intorno a questo mostro cosmico potrebbero esistere altri piccoli buchi neri meno massicci che si comportano in modo strano.

Così com'è stato riportato sulla rivista Nature, l'ambiente attorno ai buchi neri supermassicci potrebbe essere favorevole per creare collisioni di buchi neri di dimensioni stellari. In particolari gli addetti ai lavori hanno osservato due buchi neri in orbita l'uno attorno all'altro in un'orbita non circolare, qualcosa che non è mai stato osservato prima d'ora.

Il team internazionale di scienziati, quindi, sostiene che la presenza di buchi neri supermassicci siano cruciali per rendere più probabili queste fusioni. "In questi ambienti la velocità e la densità tipiche dei buchi neri sono così elevate che i buchi neri più piccoli rimbalzano come se fossero sopra un tavolo da biliardo", afferma il coautore dello studio, il professor Bence Kocsis dell'Università di Oxford, in una dichiarazione.

Ci sono altri due punti chiave nel facilitare l'insolita fusione di questi buchi neri: il disco di gas e la geometria. La scoperta di più eventi come questo aiuterà gli scienziati a comprendere non solo le onde gravitazionali o i buchi neri di dimensioni stellari, ma anche l'ambiente estremo che si trova attorno ai buchi neri supermassicci.