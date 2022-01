Quanti buchi neri ci sono nell'Universo? Ricercatori italiani trovano una risposta

Alla domanda “quante stelle ci sono nell’universo” non è facile rispondere a causa dell’insufficienza di informazioni precise, eppure non mancano le stime del caso. Alla domanda “quanti buchi neri ci sono nell’universo” alcuni ricercatori italiani hanno trovato una risposta: sempre una stima, ma più precisa delle precedenti.

La ricerca pubblicata su The Astrophysical Journal da un gruppo di ricercatori dell’istituto triestino SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) ha visto l’utilizzo di un approccio computazionale per cui nell’elenco dei buchi neri nell’universo verrebbero considerati solamente quelli formatisi attraverso l'evoluzione di stelle singole o binarie, tenendo conto del ruolo delle fusioni di buchi neri.

Così facendo, hanno calcolato il tasso di natalità di buchi neri di massa stellare tra cinque e 160 volte la massa del Sole durante la vita dell'Universo, suggerendo infine l’esistenza a oggi di circa 40.000.000.000.000.000.000 buchi neri, ovverosia circa l’1% di tutta la materia nell’Universo osservabile.

La ricerca in questione farà da base per indagare sulla velocità di crescita dei buchi neri, sulla loro massa e distribuzione, come spiegato dall’astrofisico Lumen Boco. Il collega Alex Sicilia, invece, ha affermato che questo lavoro ha un carattere particolarmente innovativo proprio per l’approccio adottato, il quale ha reso lo studio “uno dei primi, e uno dei più robusti, calcoli ab initio della funzione di massa del buco nero stellare nella storia cosmica”.

Se volete rimanere di stucco, ecco una foto di una miriade di buchi neri supermassicci.