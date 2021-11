Quanti buchi neri ci sono nell'Universo? La risposta ti stupirà

Gli umani hanno imparato soltanto da poco ad esplorare l'Universo e molti dei suoi segreti sono ancora celati. Un esempio potrebbe essere rappresentato dai buchi neri, mostri cosmici che fino a 100 anni fa non si conoscevano e che solo ultimamente abbiamo imparato a decifrare. Una domanda sorge spontanea: quanti buchi neri ci sono nell'Universo?

Ovviamente si tratta di una domanda difficile a cui rispondere, quasi provocatoria, visto e considerando che la maggior parte di queste singolarità non possono essere viste. Tuttavia, agli scienziati piace rispondere a domande impossibili e, per farlo, devono ricorrere a complessi calcoli teorici.

Sono tanti gli studi che affermano che siano milioni i buchi neri "vicini a noi" e, secondo gli esperti, circa l'1% di tutta la materia nell'Universo è racchiusa all'interno dei buchi neri (a proposito, quali sono i buchi neri vicino alla Terra?). A rispondere alla domanda ci hanno provato dei ricercatori che hanno pubblicato un nuovo studio sul server di pre-stampa arXiv (ed è stato accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal).

Gli scienziati hanno dovuto fare un passo indietro prima di rispondere al quesito. Innanzitutto, poiché i buchi neri si creano dalle stelle, hanno dovuto calcolare il tasso di creazione di questi corpi celesti, considerando anche il tasso di nascita all'interno delle galassie. Successivamente hanno dovuto tracciare anche la morte di queste stelle, l'evento che dà vita ai buchi neri.

Dopo tutto questo lavoro gli esperti hanno avuto la loro risposta: in ogni megaparsec cubico di spazio nell'Universo ci sono circa 50 milioni di masse solari di buchi neri (un megaparsec, ricordiamo, è pari a 3,26 milioni di anni luce). Semplificando, se ogni buco nero avesse qualche in massa in più del Sole, ci sono circa 10 milioni di questi mostri cosmici all'interno di 3,26 milioni di anni luce. Vi sembra un numero incredibilmente grande? Lo è, ma non quanto tutti gli atomi presenti nell'Universo.