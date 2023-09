I buchi neri più vicini alla Terra potrebbero nascondersi in questo luogo

I buchi neri, quei mostri cosmici spaventosi, si trovano fortunatamente a distanze considerevoli dalla Terra e non sono di alcun pericolo per noi (a meno di non crearne uno in laboratorio). Gli astronomi ipotizzano però che un ammasso stellare a soli 150 anni luce potrebbe ospitare un buco nero.

Per essere più precisi, il gruppo - composto da un centinaio di stelle - è noto come le "Iadi" e si trova nella costellazione del Toro.

La possibilità che dei buchi neri elusivi si nascondano in questi raggruppamenti è stata già esplorata in passato; le stelle all'interno delle Iadi, ad esempio, sono particolarmente luminose e molte di esse potrebbero essersi già trasformate in stelle di neutroni o buchi neri. Il problema però, è riuscire ad individuarli dietro all'estremo bagliore, un compito non semplice.

Per tentare l'impresa, il team di astronomi ha comparato le osservazioni dell'ammasso delle Iadi (effettuate dal satellite Gaia) a delle simulazioni al computer. Questi modelli hanno tenuto in considerazione vari aspetti, come la forza gravitazionale tra i vari corpi celesti all'interno dell'ammasso e la densità delle singole stelle; analizzando il tutto, le comparazioni finali hanno previsto la presenza di 2 o 3 buchi neri di massa stellare.

Purtroppo però, i dati ammettono anche l'eventualità di un modello senza alcun buco nero. I risultati dunque non sono conclusivi e saranno necessarie ulteriori ricerche (e strumenti più all'avanguardia) per avere delle certezze.

Si tratta comunque di una possibilità intrigante, che potrebbe rivalutare la nozione del buco nero più vicino alla Terra.