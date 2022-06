Nel Buckinghamshire un uomo sopravvissuto alla WW2 viene ricordato ad una mostra. Ecco chi

Un uomo il cui padre è sopravvissuto a due colpi da arma da fuoco durante la Seconda guerra mondiale spera che "il ricordo del sacrificio di questi giovani" venga mantenuto in vita. Nel secondo incidente, il bombardiere Stirling di Alan Green volò da Norfolk e fu colpito nelle prime ore del 21 giugno 1942.

Stuart Green ha detto che la ricerca della storia è stata un modo per lui di entrare in contatto con suo padre, morto quando aveva 12 anni. È presente in una mostra alla Buckinghamshire New University.

Il tenente Alan Green, originario di Coventry, si unì alla RAF nel 1940 e aveva sede a RAF Marham vicino a King's Lynn. Suo figlio, docente di aviazione all'università, disse: "La prima volta che fu abbattuto fu in realtà al suo fianco il 5 maggio 1942, ma quella volta l'intero equipaggio fu fortunato a sopravvivere".

Il secondo volo abbattuto decollò il 20 giugno 1942. Era la ventitreesima missione di bombardamento del navigatore di volo ventiduenne, ma lo Stirling fu abbattuto da un caccia notturno tedesco nei Paesi Bassi.

Il tenente Green e quattro colleghi si sono salvati, ma tre membri dell'equipaggio sono morti, il più giovane di 19 anni. Il signor Green è stato brevemente nascosto dagli agricoltori olandesi, prima di essere catturato mentre era su un tram.

Ha trascorso il resto del conflitto come prigioniero di guerra, incluso un periodo di detenzione allo Stalag Luft 3, il campo in cui ha avuto luogo un'evasione di massa, la cui storia è stata trasformata nel film The Great Escape. Stuart Green scoprì anche che suo padre aveva preso parte a un'incursione in una fabbrica Skoda nell'ex Cecoslovacchia, che produceva carri armati per i tedeschi, prima della sua cattura.

"Sono stati guidati dai due agenti cechi addestrati dagli inglesi che in seguito hanno assassinato il principale nazista Reinhard Heydrich ", ha detto. "Ho studiato la storia di mio padre per circa 10 anni ed è stato un modo per riconnettermi con lui dopo la sua morte 46 anni fa”.

Stuart Green visita regolarmente le tombe dei tre uomini vicino a Hoorn, nei Paesi Bassi, nell'anniversario dell'abbattimento dell'aereo. La mostra nel campus dell'università di High Wycombe esamina il contributo della contea al settore della difesa per la settimana delle forze armate.

