Un nuovo buco nero 'canaglia' è stato individuato nella Via Lattea

Il primo rilevamento di quello che sembra essere un buco nero canaglia alla deriva della Via Lattea, individuato all'inizio di quest’anno, ha appena ottenuto un'importante convalida.

Un secondo team di scienziati, conducendo un'analisi separata e indipendente, ha raggiunto quasi la stessa scoperta, aggiungendo peso all'idea che abbiamo potenzialmente identificato un buco nero canaglia che vaga per la galassia. Per buco nero canaglia, in inglese “rogue black hole”, si fa riferimento ad un corpo stellare non appartenente a nessun gruppo galattico ospite.

Guidato dagli astronomi Casey Lam e Jessica Lu dell'Università della California, Berkeley, il nuovo lavoro è giunto tuttavia a una conclusione leggermente diversa. Data la gamma di massa dell'oggetto, secondo il nuovo studio potrebbe trattarsi di una stella di neutroni, piuttosto che di un buco nero.

In ogni caso, tuttavia, questo significa che potremmo avere un nuovo strumento per cercare oggetti "oscuri" compatti che altrimenti non sarebbero rilevabili nella nostra galassia, misurando il modo in cui i loro campi gravitazionali deformano e distorcono la luce di stelle lontane mentre passano dentro davanti a loro, chiamato microlensing gravitazionale.

"Questa è la prima stella di neutroni o buco nero fluttuante scoperto con il microlensing gravitazionale", afferma Lu. "Con il microlensing, siamo in grado di sondare questi oggetti solitari e compatti e pesarli. Penso che abbiamo aperto una nuova finestra su questi oggetti scuri, che non possono essere visti in nessun altro modo".

Si teorizza che i buchi neri siano i nuclei collassati di stelle massicce che hanno raggiunto la fine della loro vita ed hanno espulso il loro materiale esterno. Si pensa che tali stelle precursori dei buchi neri – più grandi di 30 volte la massa del Sole – vivano vite relativamente brevi.

Secondo le nostre migliori stime, quindi, dovrebbero esserci da 10 milioni a 1 miliardo di buchi neri di massa stellare là fuori, che si muovono pacificamente e silenziosamente attraverso la galassia.

Ma i buchi neri sono chiamati così per un motivo. Non emettono luce che possiamo rilevare, a meno che del materiale non cada su di loro, un processo che genera raggi X dallo spazio attorno al buco nero. Quindi, se quest’ultimo è semplicemente sospeso, senza fare nulla, non abbiamo quasi modo di rilevarlo.

Quasi. Quello che ha un buco nero è un campo gravitazionale estremo, così potente da deformare la luce che lo attraversa. Per noi, come osservatori, ciò significa che potremmo vedere una stella lontana apparire più luminosa e in una posizione diversa rispetto a come appare normalmente.

Il 2 giugno 2011 è esattamente quello che è successo. Due indagini separate di microlensing - l'Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) e Microlensing Observations in Astrophysics (MOA) - hanno registrato indipendentemente un evento che ha raggiunto il picco il 20 luglio.

Questo evento è stato chiamato MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462 (abbreviato in OB110462) e poiché era insolitamente lungo e insolitamente luminoso, gli scienziati hanno cercato di dare un'occhiata più da vicino.

"La durata dell'evento di schiarimento è un indizio di quanto sia massiccia la lente in primo piano che piega la luce della stella sullo sfondo", spiega Lam.

"Gli eventi lunghi sono più probabili a causa dei buchi neri. Tuttavia, non è una garanzia, perché la durata dell'episodio di schiarimento non dipende solo da quanto è massiccia la lente in primo piano, ma anche dalla velocità con cui la lente in primo piano e la stella sullo sfondo si muovono relativamente l'uno all'altro. […] Tuttavia, misurando anche la posizione apparente della stella sullo sfondo, possiamo confermare se l'obiettivo in primo piano è davvero un buco nero".

[NASA, ESA, STScI, Joseph Olmsted]