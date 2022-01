Il buco nero al centro della nostra galassia 'lampeggia', ma nessuno sa perché

Al centro della nostra galassia, la Via Lattea, è possibile trovare Sagittarius A*, un buco nero supermassiccio. Questo "mostro cosmico" sta continuando a rilasciare esplosioni casuali di radiazioni su base giornaliera... ma nessuno ha ancora capito il perché. Adesso, un team di ricercatori sta cercando di risolvere il mistero dopo 15 anni di dati.

Queste esplosioni, scoprono gli esperti, sono da decine a centinaia di volte più luminose dei normali segnali emessi dal buco nero, ma non sembrano seguire uno schema distinguibile. I dati dal 2006 al 2008 mostrano livelli elevati di attività dei raggi gamma, seguiti da un rapido calo di quattro anni, ma dopo questa "pausa" l'attività è ripresa a partire dal 2012 (ecco a voi un video di un minuto che vi farà esplorare il cuore di Sagittarius A*).

Queste esplosioni - che noi dalla Terra vediamo come dei veri e propri "lampeggiamenti" di luce - potrebbero essere causati da una serie differenti di ragioni. Potrebbero esserci, infatti, delle nubi gassose (o addirittura delle stelle) che passano tra noi e Sagittarius A* che stanno parzialmente bloccando le radiazioni del mostro cosmico.

"Come si verificano esattamente i bagliori non è ancora chiaro", ha affermato il dottor Jakob van den Eijnden, dell'Università di Oxford, uno dei coautori dello studio pubblicato recentemente sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Non abbiamo ancora nessuna prova sul passaggio delle nubi o delle stelle. E non possiamo ancora confermare questa ipotesi".

Gli esperti sperano di trovare la risposta durante i prossimi anni. A proposito, ecco come la NASA esplorerà il buco nero al centro della nostra galassia.