Il buco nero al centro della Via Lattea potrebbe non esistere: al suo posto materia oscura

E se il buco nero al centro della Via Lattea fosse, in realtà, una massa di materia oscura? Questo è quello che ha ipotizzato un gruppo di ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society: Letters. Ecco, nello specifico, cosa è stato affermato nel documento.

Una cosa, secondo la totalità della comunità scientifica, è certa: al centro della Via Lattea esiste una grande massa... che molto probabilmente è costituita da un buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A*. La sua presenza (per adesso) non è mai stata verificata direttamente, ma è stata dedotta osservando il comportamento dei corpi attorno ad essa.

Nel nuovo studio, i ricercatori affermano che un'altra massa potrebbe causare le stesse reazioni: la materia oscura. Inoltre, questa spiegazione alternativa potrebbe aiutare a spiegare alcune anomalie che sono state osservate. In particolare, nel 2014 gli scienziati hanno dovuto fare i conti con una nube di gas (chiamata G2) che è finita molto vicina a Sagittarius A* e, invece di essere distrutta e trascinata dal buco nero, ha continuato il suo cammino senza essere annientata.

Il motivo? Secondo i ricercatori il motivo per cui la nube è stata in grado di sopravvivere al suo viaggio oltre Sagittarius A* è semplice: non si tratta di un buco nero. Per dar peso alle loro affermazioni, gli esperti hanno creato una simulazione della Via Lattea, sostituendo il buco nero con una massa di materia oscura.

Il risultato? Non è cambiato molto e le stelle vicine hanno seguito lo stesso percorso che conosciamo. Ovviamente servono molti (molti!) studi e osservazioni per affermare una cosa del genere, ma documenti del genere servono sicuramente per farci capire che nell'Universo nulla può essere dato per scontato.