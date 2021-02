Il buco nero Cygnus X-1 è molto più grande del previsto

Cygnus X-1 è un oggetto celeste che gli addetti ai lavori conosceranno davvero bene, poiché è stato uno dei primi buchi neri ad essere scoperto. Recentemente è tornato a far parlare di sé in un nuovo studio condotto dalla Curtin University e dall'International Centre for Radio Astronomy Research, pubblicato sull'illustre rivista Science.

Gli esperti hanno utilizzato il Very Long Baseline Array per misurare il movimento apparente di Cygnus X-1 rispetto alle galassie lontane. Queste misurazioni mostrano che Cygnus X-1 si trova a 7.100 anni luce di distanza, sostanzialmente oltre le stime precedenti.

Grazie alla nuova distanza ottenuta adesso abbiamo nuove informazioni sul mostro cosmico: Cygnus X-1 ha una massa di circa 21 volte quella del Sole, il 40% in più di quanto si pensasse in precedenza. "Il buco nero nel sistema Cygnus X-1 ha iniziato la vita come una stella circa 60 volte la massa del Sole ed è collassato decine di migliaia di anni fa", ha dichiarato il professor Ilya Mandel della Monash University. "Incredibilmente, orbita attorno alla sua stella compagna - una supergigante - ogni cinque giorni e mezzo a solo un quinto della distanza tra la Terra e il Sole".

Gli esperti, inoltre, sono stati in grado di confermare che Cygnus X-1 sta girando in modo incredibilmente veloce, molto vicino alla velocità della luce e più rapido di qualsiasi altro buco nero trovato fino ad oggi.