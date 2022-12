Un buco nero ha divorato una stella e ha rilasciato una luce di un trilione di soli

Gli oggetti che emettono luce lampeggiante - come ad esempio i buchi neri - sono chiamati transitori. E proprio all'inizio di quest'anno che ormai sta volgendo al termine, gli scienziati hanno individuato un evento transitorio che lampeggiava con la stessa luce di un trilione di soli.

È stata la Zwicky Transient Facility (ZTF) a individuare il flash, un'indagine rivolta verso il cielo notturno settentrionale. Quest'ultima non è adatta a studiare gli oggetti in dettaglio, ma piuttosto si limita a identificarli per permettere poi agli astronomi di studiarli in modo più dettagliato utilizzando altri osservatori terrestri e spaziali.

Ed è successo proprio questo: gli addetti ai lavori hanno utilizzato il telescopio spaziale Hubble nell'ottica e nell'infrarosso combinato con i dati del Very Large Array per individuare la posizione precisa del lampo che si trovava a 8,5 miliardi di anni luce di distanza.

L'evento è stato analizzato ed è stato discusso in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista "Nature Astronomy". La sorgente di luce transitoria era un getto di materia emesso da un buco nero supermassiccio (SMBH) al 99,9% della velocità della luce (a proposito, ecco il buco nero più vicino a noi). Il segnale luminoso chiamato AT 2022cmc si trovava dall'altra parte dell'Universo ed è stato "qualcosa di straordinario” secondo Dheeraj Pasham, autore principale, nonché astronomo del Kavli Institute.

Il responsabile è stato un gigantesco buco nero supermassiccio nel cuore di una galassia lontana che ha distrutto una stella che si è avvicinata troppo. AT 2022cmc è l'evento del genere più distante mai visto, e anche il più luminoso. "Questo particolare evento è stato 100 volte più potente del più potente bagliore residuo del lampo di raggi gamma", afferma Pasham in un comunicato stampa. "È stato qualcosa di straordinario."

Calcoli approssimativi hanno mostrato che il getto era luminoso come un trilione di soli.