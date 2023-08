Questo buco nero emette strani segnali che gli scienziati non sanno spiegare

Un piccolo buco nero che emette getti di plasma altamente magnetico ha mostrato cambiamenti misteriosi che gli scienziati non sono riusciti a capire (almeno per ora). Quest'ultimi, rilevati dal Telescopio FAST in Cina, si manifestano come variazioni periodiche nel getto, che avvengono in una frazione di secondo.

L'oggetto in questione, denominato GRS 1915+105, è un sistema composto da una stella regolare che orbita attorno a un buco nero stellare, un tipo di buco nero che si forma quando una stella massiccia esplode e collassa.

Mentre la stella orbita attorno al buco nero, parte del suo materiale viene attratto dal potente campo gravitazionale del mostro cosmico. Tuttavia, non tutto questo materiale viene inghiottito: una parte viene invece accelerata e proiettata nello spazio sotto forma di getti energetici che sembrano fuoriuscire dai poli della singolarità.

Gli scienziati ritengono che le variazioni rilevate nel getto possano essere causate da un disallineamento tra la rotazione del buco nero e il suo disco di accrescimento, il disco di materia che orbita attorno al mostro e da cui attinge materia. Il fenomeno potrebbe far oscillare il getto come una trottola cosmica.

Quando si allontana, la sua energia diminuisce, per poi tornare alla normalità quando il sistema ruota nuovamente nella posizione originale. I segnali, chiamati oscillazioni quasi-periodiche (QPO), sono fondamentali per comprendere la fisica dei buchi neri e dei sistemi che li circondano.

Tuttavia, ciò che esattamente causa queste oscillazioni rimane un mistero. A tal proposito, ecco il buco nero più grande dell'Universo.