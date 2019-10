Buco nero di Fortnite, arriva la proposta di Pornhub per gli utenti

Mentre oltre un milione di spettatori nel weekend si è collegato su Twitch per fissare il buco nero di Fortnite, che ha distrutto la mappa del titolo targato Epic Games e che secondo alcuni potrebbe segnare la fine del gioco, sul web continuano ad emergere teorie. PornHub, sui propri canali social, ha però avanzato una "proposta piccante".

I social media manager della popolare piattaforma d'intrattenimento per adulti con un semplice "abbiamo buchi migliori da osservare rispetto a quello di Fortnite", hanno letteralmente fatto impazzire i follower, che nei minuti successivi alla pubblicazione si sono riversati su Twitter per retwittare il messaggio e rispondere in maniera divertita. Il messaggio, inviato alla mezzanotte italiana di oggi 14 Ottobre, ha già superato quota 258.000 mi piace e 76.000 retweet, diventando uno dei più popolari delle ultime ore.

Non è la prima volta che Pornhub decide di intervenire alla sua maniera su temi popolari sui social network e nella cultura pop. Il sito non ha esitato ad ironizzare e rilasciare anche classifiche "particolari" in concomitanza con eventi come gli Oscar o il lancio di film, e questa volta ha deciso di collegarsi direttamente al mondo dei videogiochi.

Nel frattempo l'attenzione nei confronti del buco nero di Fortnite continua ad essere alta: nella serata di ieri sono spuntati dei misteriosi numeri, che stanno mandando letteralmente in confusione gli utenti.