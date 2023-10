Il buco nero che abbiamo fotografato, M87, si sta muovendo!

Il buco nero al centro della galassia Messier 87 ha sempre suscitato un'immensa curiosità tra gli astronomi. Questo gigante celestiale, che una volta era stato immortalato in una storica immagine nel 2019 grazie a un telescopio grande quanto la Terra, ha ora rivelato un altro dei suoi segreti: gira su se stesso.

Kazuhiro Hada, un astrofisico dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta, affermando che la rotazione di questo buco nero era diventata una questione centrale tra gli scienziati dopo la sua immagine storica.

Ora, grazie a un'analisi di oltre due decenni di osservazioni, possiamo dire con certezza che questo mostro celestiale sta effettivamente ruotando. Non potendo osservare direttamente all'interno dell'orizzonte degli eventi del mostro cosmico, gli scienziati hanno monitorato il suo potente getto, un fascio di particelle che si estende per 4.900 anni luce e sembra viaggiare a una velocità quasi cinque volte superiore a quella della luce a causa di un'illusione ottica chiamata moto superluminale.

Questo getto, che era stato osservato per la prima volta nel 1918, ha mostrato una variazione nell'angolo di inclinazione, permettendo agli scienziati di dedurre la presenza di un buco nero in rotazione. Questo movimento, fa sì che il disco di accrescimento e il getto si inclinino lateralmente. La recente scoperta non solo getta luce sui misteri di M87, ma anche sulla natura stessa dei buchi neri e sulle forze incredibili che li guidano.