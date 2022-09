Intorno al buco nero della nostra galassia oggetto gira al 30% della velocità della luce

Intorno a Sagittarius A*, il buco nero che si trova al centro della nostra galassia, c'è un oggetto che gira al 30% della velocità della luce, secondo un studio multi-istituzionale. Gli esperti, per l'esattezza, hanno individuato i segni di un "punto caldo" che orbita in senso orario.

Si sta parlando di una bolla di gas bollente che sfreccia attorno al mostro cosmico su un'orbita di dimensioni simili a quella di Mercurio, ma a differenza del pianeta più vicino alla stella del nostro Sistema Solare, questa "bolla" compie un giro completo in circa 70 minuti: tutto ciò è fattibile grazie a una velocità di circa il 30% della velocità della luce (ovvero 90.123 chilometri al secondo).

Per chi se lo stesse chiedendo, le osservazioni sono state effettuate con la collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) utilizzando il radiotelescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) nelle Ande cilene, che è in comproprietà con l' European Southern Observatory (ESO).

"Ciò che è veramente nuovo e interessante è che tali bagliori erano finora chiaramente presenti solo nelle osservazioni a raggi X e infrarossi di Sagittarius A*", ha dichiarato Maciek Wielgus del Max Planck Institute for Radio Astronomy di Bonn, in Germania, che ha condotto lo studio. "Qui vediamo per la prima volta un'indicazione molto forte che i punti caldi orbitanti sono presenti anche nelle osservazioni radio." Insomma, il protagonista della foto che ha fatto (di nuovo) la storia continua a far parlare di sé... e lo farà per molto a lungo, poiché questo è solo l'inizio!