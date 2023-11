Il buco nero della nostra galassia, ruota quasi al massimo della sua velocità

Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio che regna sovrano al centro della nostra galassia è stato studiato utilizzando l'osservatorio a raggi X Chandra della NASA. Qui gli scienziati hanno scoperto che questo gigante cosmico non si limita a ruotare, ma lo fa a una velocità vertiginosa, quasi al limite massimo teorico.

La scoperta, pubblicata il 21 ottobre sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, non è solo un dato astronomico, ma una finestra aperta sulle profondità più misteriose dell'universo. La velocità di rotazione di un buco nero è misurata in una scala da 0 a 1, dove 1 rappresenta la massima velocità rotazionale, una frazione significativa della velocità della luce.

Sagittarius A* sfiora questo limite estremo, con una velocità stimata tra 0.84 e 0.96. Questa ha implicazioni profonde per la nostra comprensione della formazione dei buchi neri e dei processi astrofisici che li accompagnano. Xavier Calmet, fisico teorico all'Università del Sussex, che non ha partecipato alla ricerca, sottolinea l'importanza di questa scoperta per comprendere meglio questi affascinanti oggetti cosmici.

A differenza dei pianeti, delle stelle e degli asteroidi, questi colossi non sono corpi solidi con superfici fisiche, ma regioni dello spazio-tempo delimitate da una superficie non fisica chiamata orizzonte degli eventi, oltre il quale nessuna luce può sfuggire. La rotazione di uno di questi mostri è descritta dal suo momento angolare e, a causa delle forze gravitazionali estreme, la rotazione causa una curvatura e una torsione dello spazio-tempo, formando ciò che è noto come ergosfera.

Questo fenomeno, unico dei buchi neri, significa che quando ruotano, letteralmente attorcigliano il tessuto stesso dello spazio-tempo e trascinano con sé qualsiasi cosa si trovi all'interno dell'ergosfera. Noto come "trascinamento del telaio" o "effetto Lensing-Thirring", per comprendere il comportamento di uno di questi oggetti, i ricercatori devono conoscere la sua rotazione.

Come la luce viaggia vicino a un buco nero rotante, la rotazione dello spazio-tempo fa sì che il percorso dei fotoni sia curvato o attorcigliato, risultando nella lente gravitazionale, dove la traiettoria della luce è piegata a causa dell'influenza gravitazionale. L'effetto di trascinamento può portare alla formazione di anelli di luce e persino alla creazione dell'ombra, manifestazioni dell'influenza gravitazionale dei buchi neri sulla luce.

La velocità teorica massima di un buco nero è determinata dal modo in cui si nutre di materia e quindi da come cresce. "Man mano che la materia cade in un buco nero, aumenta la rotazione del buco nero, ma c'è un limite a quanta quantità di momento angolare può possedere", ha detto Calmet. "Un altro fattore è la massa del buco nero. I buchi neri più massicci hanno una maggiore forza gravitazionale, rendendo più difficile aumentare la loro rotazione."

Questo potrebbe spiegare perché Sgr A*, con una massa equivalente a circa 4,5 milioni di soli, ha una velocità di rotazione compresa tra 0,84 e 0,96, mentre il buco nero supermassiccio che si nutre rapidamente al centro della galassia M87 - il primo mai fotografato - sta ruotando tra 0,89 e 0,91, nonostante abbia una massa di 6,5 miliardi di soli.