Questo buco nero sta facendo qualcosa di inaspettato a una povera stella

Gli astronomi hanno osservato il momento nel quale un buco nero ha fatto a pezzi una stella, osservando anche il momento della "spaghettificazione" - questo è stato l'evento più energico, luminoso e di lunga durata conosciuto ed è stato soprannominato "Scary Barbie" (sì, proprio "Barbie spaventosa").

“È qualcosa di assurdo. Se prendi una tipica supernova e la moltiplichi mille volte, non siamo ancora in grado di capire quanto sia luminosa - e le supernove sono tra gli oggetti più luminosi nel cielo", ha affermato l'autore senior dello studio, il professor Danny Milisavljevic, del College of Science della Purdue University. "Questo è il fenomeno più energico che abbia mai incontrato."

Eventi del genere non durano molto, da pochi secondi a qualche mese... ma questo è in corso da 800 giorni e potrebbe non fermarsi per un po'. "Pensiamo che un buco nero molto supermassiccio abbia attratto una stella e l'abbia fatta a pezzi", ha spiegato l'autore principale Bhagya Subrayan. “Le forze attorno a un buco nero, chiamate disgregazione mareale, separano altri oggetti in un processo chiamato 'spaghettificazione'. La durata è diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima e ha prodotto il transitorio più luminoso dell'universo."

Insomma, praticamente questo mostro cosmico sta divorando la stella in questione molto lentamente; un evento difficilmente compreso da parte degli addetti ai lavori. Il buco nero è 100 milioni di volte la massa del nostro Sole, e si stima che la stella divorata pesi 14 volte il nostro Sole (recentemente invece il fenomeno è stato osservato da molto vicino). Nel frattempo il team continuerà a monitorare questo evento per capire meglio costa sta succedendo.