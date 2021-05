Un buco nero all'interno della Via Lattea si è misteriosamente 'spento'

GRS 1915+105 (o V1487 Aquilae) è un sistema stellare binario a raggi X che presenta una stella regolare e un buco nero. Si trova a 36.000 anni luce dalla Terra e contiene il secondo buco nero più pesante conosciuto nella Via Lattea: da 10 a 18 volte la massa del nostro Sole (al primo posto troviamo ovviamente Sagittarius A*).

La regione intorno al buco nero GRS 1915+105 brilla tipicamente con un'intensa luce a raggi X, poiché si "nutre" della sua stella compagna. Il mostro cosmico ha ovviamente un disco di accrescimento, creato dal materiale che "attinge" dalla stella.

Tuttavia, a partire da luglio 2018, la luce del sistema ha iniziato a diminuire, per poi attenuarsi completamente all'inizio del 2019. "Suggeriamo che questo stato dovrebbe essere identificato come lo 'stato oscurato'", scrivono i ricercatori in un nuovo documento pubblicato il 1 gennaio nel database arXiv (che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria).

In poche parole, qualcosa potrebbe essersi messa in mezzo tra la sorgente di luce e il telescopio che stava monitorando l'oggetto, oscurando la visuale. Molta luce proviene ancora dalla regione luminosa vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero, così come dal "disco di accrescimento" della materia in caduta. La luce, però, non sta raggiungendo la Terra come prima.

I buchi neri con grandi stelle vicine a volte si attenuano perché i venti stellari dei loro compagni possono spingere nuvole di gas davanti alle loro luci. "Nel caso del GRS 1915+105", ha dichiarato Mayura Balakrishnan, uno studente laureato in astronomia presso l'Università del Michigan, "la stella compagna è di piccola massa e non ha venti stellari massicci che creerebbero il gas oscurante osservato".

A bloccare la luce, potrebbe essere il disco di accrescimento stesso. La natura di questa struttura, però, rimane misteriosa. Lo sapevate? Si può entrare in modo "sicuro" all'interno di un buco nero, ma a due condizioni.