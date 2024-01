Potrebbe essere stato trovato il buco nero più leggero di sempre

In un angolo remoto della Via Lattea, gli astronomi hanno individuato un oggetto misterioso che potrebbe essere il buco nero più leggero mai scoperto. Questa scoperta è stata fatta da un team internazionale di ricercatori guidati dagli astrofisici Ewan Barr e Arunima Dutta dell'Istituto Max Planck per la Radioastronomia.

Tutto è stato reso possibile grazie all'osservazione di una pulsar millisecondo, PSR J0514-4002E, situata nel cluster stellare NGC 1851, a circa 54.000 anni luce dal centro della galassia. La pulsar, una stella di neutroni che ruota estremamente veloce, emette onde radio a intervalli precisamente temporizzati.

Queste emissioni, registrate dall'array MEERKat in Sudafrica, hanno rivelato la presenza di un compagno binario invisibile in orbita attorno a questo corpo celeste.

I calcoli basati sui dati della pulsar hanno permesso di stimare la massa dell'oggetto misterioso tra 2.09 e 2.71 masse solari, posizionandolo nella cosiddetta "zona desertica" delle masse compatte, un intervallo tra 2.2 e 5 masse solari dove pochissime stelle di neutroni o buchi neri sono stati rilevati (questo invece è il più antico dell'Universo).

Se l'oggetto si rivela essere una stella di neutroni, potrebbe essere la più pesante mai osservata. Se invece è un buco nero, sarebbe il più leggero della sua categoria. La natura esatta dell'oggetto rimane un mistero, ma i ricercatori ritengono che possa essere il risultato di una fusione precedente tra due stelle di neutroni.

Una collisione simile, rilevata anni fa tramite onde gravitazionali, ha prodotto un oggetto di 2.6 masse solari. A tal proposito, sapete che questo è uno dei più grandi mai scoperti?