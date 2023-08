Un buco nero mostruoso ha emanato un raggio di energia verso la Terra

I buchi neri sono giganti cosmici che, con la loro forza gravitazionale, sono capaci di catturare qualsiasi cosa, dalla luce alle stelle. Recentemente, gli astronomi hanno osservato un fenomeno sorprendente: un buco nero supermassiccio, situato a miliardi di anni luce da noi, che proietta un potente getto di energia verso il nostro pianeta.

Questo getto, composto da particelle ad alta energia, ovviamente non rappresenta una minaccia per la Terra. Tuttavia, la sua scoperta ha offerto agli scienziati una preziosa opportunità di studio. I getti energetici sono fenomeni noti nel mondo dei buchi neri, ma osservarne uno diretto verso di noi è come avere un posto in prima fila per uno spettacolo cosmico senza precedenti.

Il particolare il raggio proviene da un buco nero che ha una massa pari a miliardi di volte quella del nostro Sole, rendendolo uno dei più grandi mai osservati. La natura e l'origine di questi getti rimangono in gran parte un mistero. Si ritiene che siano generati da potenti campi magnetici intorno ai buchi neri, che accelerano le particelle a velocità vicine a quella della luce.

La scoperta in particolare potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio questi fenomeni e a svelare alcuni dei segreti dei buchi neri. Materia, come gas e polvere, viene aspirata, e mentre spirala verso l'orizzonte degli eventi del buco nero, parte di questa viene espulsa in potenti "proiettili di energia" lungo gli assi magnetici.

Davvero incredibile... sapete che il getto di questo mostro è 50 volte più grande la sua galassia?