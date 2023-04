Buco nero o stella? Le incredibili simulazioni che potrebbero cambiare ciò che conosciamo

"Sembra e si comporta come un buco nero, ma in realtà potrebbe essere un nuovo tipo di stella", è questo che hanno pensato i ricercatori della Johns Hopkins dopo aver effettuato nuove simulazioni che potrebbero suggerire l'esistenza di altri corpi celesti nello spazio, capaci di nascondersi anche ai migliori telescopi.

Il Dott. Pierre Heidmann, fisico alla Johns Hopkins University ed autore principale dello studio, ha affermato entusiasta: "Siamo rimasti estremamente sorpresi. L'oggetto sembra identico ad un buco nero, ma c'è comunque luce che esce dal suo punto più buio".

D'altronde, nel 2015, la conferma dell'esistenza dei buchi neri grazie alla rilevazione delle onde gravitazionali rivoluzionò il mondo dell'astrofisica, ispirando lo stesso team del Johns Hopkins ad esplorare la possibilità di altri oggetti capaci di produrre effetti gravitazionali simili ma che potrebbero essere tutt'altro.

Il Dott. Ibrahima Bah, fisico della JHU e coautore della ricerca, ha spiegato: "Quando ci troviamo di fronte a qualcosa di simile ad un buco nero, ma che non lo è, come possiamo capirlo? Attualmente non abbiamo un buon modo per farlo, ma lo studio di oggetti ipotetici come i solitoni topologici ci aiuterà".

"Le nostre nuove simulazioni rappresentano realisticamente un oggetto che abbiamo definito solitone topologico. I dati mostrano un corpo celeste che da lontano sembra un buco nero ma, quando invece ci avviciniamo, appare come qualcos'altro", ha aggiunto.

Ovviamente, per ora l'oggetto è solo una simulazione. Ma il fatto che il team sia riuscito a costruirlo usando equazioni matematiche ed a mostrare come appare, suggerisce che potrebbero esserci davvero altri tipi di corpi celesti nello spazio che si nascondono anche ai migliori telescopi della Terra.

Gli straordinari risultati mostrano come il solitone topologico distorca lo spazio esattamente come fa un buco nero, ma si comporta poi diversamente rilasciando deboli raggi di luce che altrimenti non sfuggirebbero alla sua impressionante forza gravitazionale.

Il Dott. Heidmann ha spiegato: "La luce è fortemente piegata, ma invece di essere assorbita come farebbe in un buco nero, si disperde in rapidi movimenti caotici. Non c'è un punto oscuro. Queste sono le prime simulazioni di oggetti della teoria delle stringhe astrofisicamente rilevanti."

"È l'inizio di un meraviglioso programma di ricerca. Speriamo in futuro di poter proporre veramente nuovi tipi di stelle ultracompatte costituite da nuovi tipi di materia dalla gravità quantistica", ha concluso entusiasta il Dott. Bah.

Rimanendo in tema, vi ricordate la prima immagine di un buco nero? Ora è possibile ammirarla grazie anche all'intervento di una IA. Inoltre, avete letto la notizia di alcuni fisici che hanno simulato un buco nero in laboratorio?