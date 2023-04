Un buco nero supermassicio come non l'avete mai visto prima

In un nuovo documento pubblicato su Nature, un team di scienziati impegnato a studiare il buco nero supermassiccio nel cuore della galassia M87, ha finalmente catturato, per la prima volta, il getto e la sorgente in un'unica immagine, rivelando inoltre come il suo anello sia molto più grande di quanto gli scienziati ritenessero in precedenza.

Questo particolare buco nero al centro della galassia M87 (o Virgo A) è il più riconoscibile nell'universo. Se ricordare, infatti, è stato il primo buco nero ad essere catturato in un'immagine, creata dall'Event Horizon Telescope (EHT) e resa pubblica nel 2019. L'immagine del suo inconfondibile nucleo ha fatto notizia a livello internazionale ed anche noi ve ne abbiamo parlato in diversi articoli.

Pensate che per produrre questi nuovi ed importanti risultati, il Global mm-VLBI Array (GMVA) ha dovuto unire i radiotelescopi di tutto il mondo, tra cui il National Radio Astronomy Observatory (NRAO) ed il Green Bank Observatory (GBO) della National Science Foundation, l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), il Very Long Baseline Array (VLBA) ed il Green Bank Telescope (GBT).

Ru-Sen Lu, astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Shanghai e leader di un gruppo di ricerca del Max Planck presso l'Accademia cinese delle scienze, nonché autore principale di questo nuovo studio, ha spiegato: "M87 è stato osservato per molti decenni e 100 anni fa sapevamo già che il getto era lì, ma non siamo riusciti mai a contestualizzarlo. Ora invece, con il GMVA ed i migliori strumenti di NRAO e GBO, stiamo osservando più dettagli che mai, ponendo la massima attenzione su quello che possiamo scoprire".

Il Dott. Eduardo Ros, astronomo e coordinatore scientifico per il VLBI presso il Max Planck Institute for Radio Astronomy, ha inoltre aggiunto: "Abbiamo già visto l'anello del buco nero, ma ora abbiamo scoperto che è più grande di quanto pensassimo e siamo anche in grado di vedere il suo getto nella stessa immagine. Prima potevamo vedere solo uno dei due".

"Questa scoperta è una dimostrazione tangibile di come i telescopi dotati di capacità complementari possano essere utilizzati per far progredire radicalmente la nostra comprensione degli oggetti e dei fenomeni astronomici. È emozionante vedere i diversi tipi di radiotelescopi lavorare in sinergia come elementi importanti del GMVA, in modo tale da consentire la visione d'insieme del buco nero e del suo getto", ha concluso il Dott. Harshal Gupta, responsabile del programma NSF per il Green Bank Observatory



Rimanendo in tema, avete letto la notizia delle incredibili simulazioni che potrebbero cambiare ciò che conosciamo su stelle e buchi neri?



Crediti d'immagine: R. Lu and E. Ros (GMVA), S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)