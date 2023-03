Questo buco nero supermassivo potrebbe essere il più grande mai trovato

Al centro di una galassia ellittica, nell'ammasso Abell 1201, c'è uno dei buchi neri più grandi che conosciamo; delle recenti analisi hanno però rivelato che potrebbe essere ancora più gigantesco di quel che pensavamo. Le nuove stime mostrano infatti una grandezza pari a 32 miliardi di masse solari.

È difficile immaginare realmente grandezze di questo tipo. L'oggetto in questione sarebbe persino più massivo di alcune galassie satelliti della Via Lattea; la più grande di queste (la Piccola Nube di Magellano) ha una massa di circa 6 miliardi di volte quella solare, rendendo il buco nero 5 volte più pesante.

"Questo particolare buco nero, che ha più o meno 30 miliardi di volte più massa rispetto al nostro Sole, è uno dei più grandi mai identificati ed è nel limite superiore di quanto grandi possano diventare i buchi neri, secondo le nostre teorie," ha specificato il dott. James Nightingale, autore principale. "È molto eccitante."

Osservare i buchi neri non è cosa semplice (ancora più difficile è scovare materia oscura intorno ad essi). Nulla sfugge alla loro gravità, nemmeno la luce; gli astronomi devono perciò usare altri metodi per osservarli, come le onde gravitazionali causate da una collisione.

In questo caso però, i ricercatori hanno simulato gli effetti causati da una lente gravitazionale, il fenomeno che avviene quando un oggetto è così massivo da piegare lo spazio-tempo. Questo piegamento permette di ingrandire gli oggetti, anche molto distanti, che si trovano dietro ad esso.

I buchi neri, specialmente se così grandi, sono delle ottime lenti gravitazionali. Come potete vedere nel video in cima alla notizia, il team ha estrapolato il modo in cui questi piegherebbero la luce della galassia, scoprendo che il loro modello di buco nero supermassivo corrispondeva alle immagini catturate dal telescopio Hubble dell'ammasso Abell 1201, a 2,7 miliardi di anni luce di distanza.

Rimanendo in tema, sapete dove si trova il buco nero più vicino alla Terra?