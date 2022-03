Il buco nero più vicino alla Terra in realtà non esiste

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di HR 6819, quello che gli scienziati avevano considerato il buco nero più vicino alla Terra mai osservato prima d'ora. Questo mostro cosmico si trovava in teoria a circa 1.000 anni luce da noi, ma molti scienziati non erano per nulla convinti della scoperta... ed avevano ragione.

La ricerca originale, che venne pubblicata in un articolo del 2020 scritto dall'astronomo Thomas Rivinius, stabiliva che HR 6819 fosse un sistema triplo, con una stella in orbita ravvicinata con un buco nero e un'altra stella in un'orbita ampia. Il nuovo team che ha sfatato lo studio ha utilizzato il Very Large Telescope (VLT) e il Very Large Telescope Interferometer (VLTI) dell'ESO.

Con delle osservazioni più potenti, la situazione su HR 6819 era chiara: ci sono solo due stelle in un'orbita stretta e nessun buco nero, secondo quanto affermato in un articolo pubblicato mercoledì 2 marzo sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Nonostante gli esperti abbiano "sfatato" lo studio del 2020, possono comunque avere un grande insegnamento da quello appena condotto.

"Abbiamo osservato questo sistema binario poco dopo che una delle stelle aveva risucchiato l'atmosfera dalla sua stella compagna", ha dichiarato Julia Bodensteiner, scienziata dell'ESO, nella dichiarazione. Questa interpretazione conferma la teoria del vampirismo stellare. In poche parole, questo non è un sistema triplo ma doppio, dove una stella si "nutre" dell'altra - per questo motivo viene chiamato "vampirismo".

"Questo rende le nostre scoperte per HR 6819 molto emozionanti, in quanto rappresenta un candidato perfetto per studiare come questo vampirismo influenzi l'evoluzione delle stelle massicce e, a sua volta, la formazione dei loro fenomeni associati", ha dichiarato infine Abigail Frost di KU Leuven in Belgio, la scienziata che ha guidato lo studio.

A proposito, qualche tempo fa è stato osservato un buco nero diverso da tutti gli altri.