Può un buco nero trovarsi nel centro di una stella? La risposta vi stupirà

Fino a qualche mese fa gli astronomi non credevano fosse possibile la coesistenza fra stelle e buchi neri, visto che questi ultimi hanno la spiacevole tendenza ad assorbire tutta la materia e la luce prodotta dalle reazioni nucleari stellari.

Recentemente un nuovo team del Max Planck Institute ha fornito un nuovo modello, in cui le cosiddette "stelle di Hawking" sembrano essere diventate possibili. Queste si chiamano così in onore di Stephen Hawking, il grande astrofisico inglese malato di SLA che per prima ipotizzò la loro esistenza in un articolo degli anni 70. Sono molto rare in natura, poiché è estremamente raro che una stella appena nata catturi un buco nero sufficientemente piccolo, da essere inglobato nel suo nucleo.

All'inizio della storia dell'universo, lo spazio però disponeva di un gran numero di piccoli buchi neri primordiali, prodotti dell'espansione provocata dal Big Bang e da diversi accumuli di energia. All'epoca quindi per una stella c'era una maggiore probabilità d'incappare in questi piccoli corpi celesti, dalla gravità notevole ma dalle dimensioni di un asteroide.

Ovviamente le condizioni presenti all'interno di una stella non sarebbero in teoria favorevoli a questi buchi neri, che crescerebbero lentamente poiché sottoposti ad un'enorme pressione e all'incapacità di "ingerire" velocemente del gas. Inoltre, in queste situazioni il nucleo della stella diventerebbe convettivo, a causa dell'accrescimento costantemente del buco nero. Una condizione che ipoteticamente dovrebbe provocare una situazione di stallo.

Bisogna tuttavia anche considerare che teoricamente più la massa del buco nero è piccola, più la stella riesce ad affrontare degnamente il parassita che si cela nel suo nucleo, fornendogli il minimo indispensabile per non svanire, perdendo energia. Questo sistema si rivela così efficiente che una stella di Hawking può sembrare dall'esterno, morfologicamente indistinguibile ad una stella classica, nascondendo di fatto il suo lato oscuro.

Per questa ragione, le stelle di Hawking potrebbero dimostrarsi molto più comuni nell'universo, chiariscono gli scienziati, anche perché il loro segreto allungherebbe la loro vita, non permettendogli di esplodere per miliardi di anni, diventando una nova.



Una nova è la poderosa esplosione che avviene al termine del ciclo di vita di una stella di medie dimensioni, quando non riesce più a rifornire le proprie reazioni nucleari con l'idrogeno e l'elio. Si tratta solo di uno dei possibili finali con cui una stella può concludere la propria vita, ma non è neppure lontanamente la più violenta.

Secondo gli scienziati del Max Planck Institute sarebbe molto importante cercare questa tipologie di stelle, poiché consentirebbe di verificare indirettamente le attuali teorie sullo sviluppo del cosmo e quelle inerenti la fisica che si nasconde dentro i buchi neri, oltre l'orizzonte degli eventi.