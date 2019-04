Il buco nero di V404 Cygni sta 'sputando' dei getti di luce impazziti

Il 2019 si conferma l'anno dei buchi neri. Dopo la prima foto della storia, ne sono stati scoperti 83 di loro ai margini del nostro universo. Quest'oggi però arriva una nuova ricerca molto affascinante sul fenomeno.

Alcuni ricercatori hanno scoperto che il buco nero di V404 Cygni, il sistema binario nella costellazione del Cigno, non solo sta assorbendo una stella a bassa massa, ma secondo gli astronomi del Centro Internazionale per la Ricerca di Perth, nell'Australia Occidentale, starebbe sputando nello spazio dei fasci luminosi di materia.

Il fenomeno è relativamente normale, ma ciò che ha attirato l'attenzione è la direzione verso cui viene "sputata" la materia. I buchi neri infatti sono soliti ruotare, ecco perchè la materia tende ad irrorare nella stessa direzione. Questa volta però non è accaduto lo stesso ed il fascio luminoso viene spruzzato a diverse angolazioni ed i getti sembrano ruotare rapidamente.

Il tutto può essere visto nell'animazione presente in calce.

Il professore associato James Miller-Jones, uno degli autori dello studio ha definito questo "uno dei sistemi di buchi neri più straordinari mai visti. Come molti buchi neri, si sta nutrendo di una stelle vicina, estraendo gas dalla stella e formando un disco di materiale che lo circonda, oltre che spirali verso di esso. Ciò che è diverso in V404 Cygni è che pensiamo che il disco ed il buco nero siano disallineati. Sembra che la parte intera si muova come una trottola ed il buco getti fuori la materia in direzioni diverse quando cambia orientamento".

L'esempio più lampante è quello di un Bayblade che sta terminando la corsa ed oscilla. Uno scenario diverso rispetto al buco nero M87.