Il buco dell'ozono sull'Antartide si è ingrandito in un modo spaventoso

Il buco dell'ozono sull'Antartide ha raggiunto una delle sue maggiori dimensioni registrate negli ultimi anni. Il 2 ottobre, infatti, le misurazioni dal satellite Copernicus Sentinel-5P dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) mostrano le sue spaventose dimensioni: all'incirca 25 milioni di chilometri quadrati.

"Le nostre osservazioni mostrano che il buco dell'ozono del 2020 è cresciuto rapidamente da metà agosto e copre la maggior parte del continente antartico, con le sue dimensioni ben al di sopra della media", spiega il project manager Diego Loyola del Centro aerospaziale tedesco. Questa grandezza lo colloca in "classifica" con i buchi dell'ozono del 2018 e del 2015 (rispettivamente di 22,9 e 25,6 milioni di chilometri quadrati).

Il buco dell'ozono sull'Antartide si restringe e cresce ogni anno, con concentrazioni di ozono all'interno del buco che si riducono quando le temperature nella stratosfera diventano più fredde. "Con la luce del sole che è tornata al Polo Sud nelle ultime settimane, abbiamo assistito alla continua riduzione dell'ozono nell'area", afferma lo scienziato atmosferico Vincent-Henri Peuch del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

Nonostante questo dato poco confortevole, le precauzione umane stanno aiutando a riparare il buco dell'ozono antartico. Come? Grazie al Protocollo di Montreal, che sta eliminando gradualmente la produzione di clorofluorocarburi (CFC), prima trovati in sostanze chimiche utilizzate in frigoriferi, imballaggi e spray. Tuttavia, le fluttuazioni in corso di anno in anno dimostrano che il processo di guarigione sarà lungo.

Il World Meteorological Organization ha rilevato che le concentrazioni di ozono sopra l'Antartide tornerebbero a livelli relativamente normali intorno al 2060.