Un 'buco nel terreno' che nel 2013 inghiottì un uomo in Florida si è riaperto

La Florida è un territorio noto per la frequente presenza di doline, fenomeni geologici che vedono la formazione di voragini nel terreno. Uno di questi, particolarmente famoso, si è riaperto, riportando alla luce un evento tragico avvenuto nel 2013.

In quell'anno, un uomo di nome Jeff Bush, all'età di 37 anni, scomparve improvvisamente quando una dolina si aprì proprio sotto di lui nel cuore della notte. La sua famiglia udì un forte rumore seguito da un grido e, correndo nella stanza scoprì che Jeff era sparito, inghiottito dalla terra.

Dopo l'incidente il buco fu riempito di ghiaia e detriti e successivamente recintato dalle autorità. Nonostante la vicinanza del fenomeno, i residenti continuarono a vivere nelle case circostanti.

Tuttavia, recentemente la dolina si è riaperta.

I servizi di emergenza e i vice sceriffi sono stati chiamati sul posto ma, nonostante la riapertura, le autorità locali hanno dichiarato che i residenti possono rimanere nelle loro case, poiché il buco è stato nuovamente recintato e non rappresenta una minaccia.

La dolina verrà nuovamente riempita con una miscela di acqua e ghiaia per sigillare il buco e rimarrà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza. "Nessuna delle case circostanti sembra essere in pericolo", ha dichiarato Jon-Paul Lavandeira, direttore del dipartimento di controllo del codice della contea, come riportato da AP News. "Quello che stiamo vedendo qui non è insolito."

