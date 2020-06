BuddyBank è ora disponibile anche per Android: 40 Euro di bonus per i nuovi clienti

A due anni dal lancio per iPhone, Buddybank approda anche su Android. La banca ed il conto corrente a costo zero, infatti, dalla giornata di ieri è compatibile anche con il sistema operativo di Google e l'applicazione può essere scaricata sul Play Store del motore di ricerca.

Ma non è tutto, perchè in concomitanza con l'approdo sul robottino verde, la banca completamente digitale di Unicredit ha lanciato anche una nuova iniziativa battezzata "40 Special" che permetterà di ottenere un bonus di 40 Euro per coloro che apriranno un conto fino al 7 Settembre.

Come leggiamo nei termini e condizioni di 40 Special, basterà semplicemente aprire un conto nel periodo promozionale per ricevere un bonus netto di 40 Euro sul conto Buddybank. Tale somma sarà accreditata esclusivamente sul conto BuddyBank entro quindici giorni lavorativi, con "perdita del diritto di ricevere il bonus se il conto risultasse chiuso alla data del previsto accredito".

L'iniziativa è perfettamente cumulabile anche con altre convenzioni o promozioni in corso, e si configura come un modo per spingere le nuove attivazioni.

Il conto base Buddybank è a canone zero ed include anche la carta di debito Mastercard. Inoltre, propone anche bonifici SEPA gratis e non è prevista alcuna commissione di prelievo da tutti gli ATM del gruppo UniCredit nel mondo. E' anche possibile effettuare il versamento dei contanti in tutti gli ATM evoluti del gruppo.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito web di Buddybank.