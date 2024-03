Il budget della NASA scende sempre di più... torneremo mai sulla luna?

La NASA ha appena subito un ridimensionamento finanziario a seguito dell'approvazione dell'ultimo disegno di legge da parte del Parlamento statunitense, che ha previsto per quest'anno meno finanziamenti rispetto a quelli richiesti, mettendo così a rischio il successo delle missioni sulla Luna.

Il parlamento americano ha infatti stanziato per l'attuale anno fiscale solo 24,875 miliardi di dollari per l'esplorazione spaziale, contro i 27,2 miliardi che la Nasa aveva richiesto per preparare le missioni Artemis, che dovrebbero riportare entro la fine di questo decennio l'uomo sulla superficie del nostro satellite.

Seppur i tagli ai finanziamenti, gli ingegneri del progetto Artemis hanno tentato di tranquillizzare i vari appassionati di cosmologia e di astronomia di tutto il mondo, ribadendo che attualmente l'agenzia è principalmente concentrata nello sfruttare tutti i finanziamenti a sua disposizione per sostenere il progetto Artemis e che il parlamento americano ha comunque stanziato 7,67 miliardi di dollari per sostenere la NASA nelle ricerche che ci permetteranno di ritornare sulla Luna.

Più fosche sono invece le prospettive della missione umana su Marte: la Mars Sample Return (MSR). Un comitato di revisione indipendente del progetto, successivamente ascoltato dal Senato, ha affermato tramite un rapporto che il primo viaggio umano in direzione di Marte sembra essere ancora tecnologicamente difficile e molto costoso da realizzare.

Alla luce di quello che c'è scritto in questo documento, la sottocommissione per gli stanziamenti del Senato ha così ordinato all’agenzia spaziale di presentare un profilo di finanziamento, che consideri le spese mese per mese e che comprenda tutti gli sversamenti economici necessari per sviluppare le sonde di MSR.

A seguito di questa repentina riduzione di finanziamenti, la Nasa ha deciso di affrontare i problemi più urgenti e di limitare lo sviluppo delle sonde di MSR in un secondo momento, così da permettere alle navicelle di raggiungere al più presto la Luna, dove c'è la volontà di istituire la prima colonia umana.