Budget record per l'Agenzia Spaziale Europea: assegnati 14.4 miliardi di euro

Si avvicina una nuova era per l'esplorazione spaziale. Tantissimi paesi si preparano ad esplorare lo spazio: dall'America con le sue missioni per la Luna e per Marte alla Cina che ha grandi progetti per gli anni a venire. Per mantenere "competitiva" l'Europa, gli Stati membri dell'ESA hanno concordato un budget record di 14.4 miliardi di euro.

Ciò rappresenta un aumento di circa quattro miliardi di euro rispetto al precedente piano. "È una sorpresa, anche più di quanto io abbia proposto.. questo è un bene", ha dichiarato il capo dell'ESA Jan Woerner a una conferenza dopo la riunione degli Stati membri a Siviglia.

Questo significativo aumento del finanziamento potrà portare a tantissimi nuovi programmi spaziali, oltre a ulteriori lavori scientifici. "È un enorme passo avanti per l'Europa, a cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna", ha dichiarato Jean-Yves Le Gall, capo dell'agenzia spaziale francese. "Abbiamo battuto tutti i record in termini di contributi finanziari", aggiunge l'uomo.

La Germania ha dato il maggior contributo al bilancio: circa 3,3 miliardi di euro, seguita dalla Francia per 2,7 miliardi di euro, dall'Italia con 2,3 miliardi di euro e infine dalla Gran Bretagna con 1,7 miliardi di euro. L'ESA non è un organo dell'Unione europea e quindi la posizione della Gran Bretagna come membro rimane invariata nonostante la Brexit.

Tra i progetti dell'ESA vale la pena ricordare il primo rivelatore di onde gravitazionali nello spazio, LISA, e la missione Athena, un osservatorio spaziale a raggi X per lo studio delle componenti più calde e più energetiche dell'Universo, in particolare il gas caldo presente nelle strutture a grande scala ed i buchi neri supermassivi.

Nelle telecomunicazioni, l'ESA mira a contribuire allo sviluppo di sistemi satellitari flessibili integrati con reti 5G. L'Agenzia Spaziale Europea, inoltre, ha ribadito il suo impegno nei confronti della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2030 e la sua partecipazione al progetto Gateway, la prima stazione spaziale progettata per orbitare attorno alla Luna. "Gli astronauti europei voleranno sulla Luna per la prima volta", si legge in una nota conclusiva.

Insomma, l'Europa sarà protagonista dei prossimi grandi anni dell'esplorazione spaziale.