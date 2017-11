Budweiser punta a produrre la birra su Marte, annunciati i piani

Nei piani di SpaceX , i primi coloni potrebbero arrivare suentro il 2024, ed, ovviamente potrebbero aver bisogno di provviste e rifornimenti alimentari, come appunto la birra.

E mentre Musk e soci si stanno interrogando su come raggiungere questo obiettivo, il famoso produttore di birra Budweiser ha annunciato le proprie intenzioni di produrre la birra sul pianeta rosso.

Al momento il tutto è nelle fasi embrionali, ma la compagnia nel frattempo ha rivelato che già il prossimo mese di dicembre invierà dell'orzo nello spazio per capire la fattibilità del progetto. Il grano verrà mandato in orbita a bordo di un razzo di SpaceX il prossimo 4 Dicembre, e rappresenta uno degli ingredienti base di quella che è una delle bevande più famose del mondo.

Le piantine saranno in orbita all'interno della Stazione Spaziale Internazionale per circa trenta giorni, periodo nel corso del quale gli scienziati dovranno capire le reazioni alla microgravità e la germinazione. Al termine di questo periodo, verranno reinviate sulla Terra nei laboratori di Budweiser per analizzarle ulteriormente.

Budweiser sostiene che la ricerca potrebbe anche fornire interessanti indicazioni sulla possibilità di coltivare piante su Marte.