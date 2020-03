La bufala del farmaco russo per curare il Coronavirus. Burioni: 'Non serve a nulla'

Da giorni sta circolando su Whatsapp e Facebook la notizia secondo cui l'Arbidol sarebbe in grado di curare il Covid-19 la malattia collegata al nuovo Coronavirus. Il farmaco è in vendita in Cina e Russia ed in molti si sono chiesti come mai non venga utilizzato in Italia per curare la pandemia.

La risposta è molto semplice: l'Arbidol non è un farmaco contro il Covid-19.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato anche la Federazione degli Ordini dei Medici Chirughi, che in un bollettino pubblicato ieri ha non solo spiegato cos'è l'Arbidol e cosa sono gli antivirali, ma ha anche osservato che "non si tratta di un farmaco segreto o sconosciuto", e non è nemmeno "molto diverso dagli altri in commercio in Europa".

I medici hanno anche sottolineato che gli studi che hanno valutato la sua efficacia contro il nuovo Coronavirus sono "pochi ed in genere pubblicati su riviste scientifiche di basso impatto". La FNOMCeO conclude dicendo che "non ci sono quindi particolari motivi per ritenere che questo farmaco sia preferibile ad altri già utilizzati o che abbia effetti particolarmente favorevoli e non si può ritenere questo farmaco come “la cura” per la malattia causata da SARS-Cov-2".

Sulla questione è intervenuto su Twitter anche il virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni, che in risposta ad una domanda giunta da un suo follower ha affermato che "non serve a niente", ed ha invitato tutti ad evitare la propagazione di bufale, in questo momento così difficile per il Sistema Sanitario Nazionale.