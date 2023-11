Era una bufala: l'Homo Naledi non seppelliva i propri cari

Qualche tempo fa, un team di ricercatori guidato da Lee Berger dell'Università di Witwatersrand, affermò al mondo intero di aver individuato le prove che l’Homo Naledi seppellisse i propri morti, realizzando anche una sorta di "epitaffio". Oggi però, una nuova ricerca sembra confutare totalmente tali affermazioni.

In verità, nonostante questa volta non si parli del cranio di un Homo sapiens, sin dai primi momenti i risultati del fantomatico studio apparivano decisamente discutibili. Sebbene l’autore avesse addirittura deciso di realizzare un documentario su Netflix al fine di pubblicizzare la propria ricerca, appare evidente come di scientifico questa volta ci sia ben poco.

Sicuramente la posizione della grotta Rising Star in Sud Africa, all’interno della quale sono conservati i resti di circa 15 individui di Homo Naledi non è delle migliori, rendendo di fatto quasi impossibile riuscire ad entrarvi.

Ciononostante, il team decise da subito di non dare la possibilità ad altri ricercatori esterni di visionare (ed analizzare) i ritrovamenti. Come se non bastasse, i risultati della "ricerca" sono stati pubblicati immediatamente, senza attendere la consona revisione paritaria (passaggio essenziale in ambito scientifico, che avvien ben prima della pubblicazione di un articolo).

Inoltre, circa le presunte incisioni, Berger e colleghi non hanno utilizzato alcuna tecnica per datare questi segni. Tuttavia, come se nulla fosse, affermano nel titolo del loro articolo che le incisioni furono realizzate tra 335.000 e 241.000 anni fa dall'Homo naledi.

Non viene neanche presa in considerazione la possibilità che tali incisioni possano essere state realizzate da animali o da visitatori umani più recenti.

Venendo alle condizioni in cui si trovano le ossa, nel recente studio pubblicato sul Journal of Human Evolution, i ricercatori affermano che: "La dispersione delle varie ossa implica che non siano state coperte/protette dopo il posizionamento", suggerendo che appare decisamente azzardato parlare di sepolture. Ma come sono finiti 15 individui in un solo luogo?

Dopo aver scoperto recentemente com’è morta una mummia, anche in questo caso la spiegazione appare piuttosto semplice. Probabilmente infatti, i resti sono stati trasportati tramite processi naturali come il drenaggio dell'acqua o l'attività di vari animali carnivori.

"Il team di Rising Star ha costruito un discorso fuorviante, ma persuasivo, in cui non verifica le loro ipotesi ma riporta selettivamente le prove che supportano il loro scenario preferito. Non ci sono prove scientifiche convincenti che indichino che H. naledi abbia seppellito i suoi morti e prodotto arte rupestre nel sistema Rising Star Cave sulla base delle informazioni finora presentate", scrivono i ricercatori.