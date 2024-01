Bufera legale su OpenAI e Microsoft: scrittori verso una class-action contro ChatGPT?

Neanche il tempo di parlarvi delle trattative tra OpenAI e gli editori dei principali giornali del mondo, che già la startup di Sam Altman si trova in nuovi guai legali. Alcuni autori e saggisti, infatti, hanno deciso di fare causa ad OpenAI e Microsoft per l'utilizzo delle loro opere nel training di IA come ChatGPT.

A settembre, vi abbiamo riportato che George R.R. Martin ha fatto causa ad OpenAI per aver utilizzato senza alcun consenso le sue opere per il training di ChatGPT. Nel mese di novembre, diversi altri autori si erano uniti allo scrittore di Game of Thrones, mentre oggi sembra che sia un gruppo di saggisti ad aver fatto causa ad OpenAI e Microsoft per le stesse ragioni.

In particolare, i firmatari della causa legale sono i due giornalisti Nicholas A. Basbanes e Nicholas Gage, che hanno accusato Microsoft e OpenAI di "furto massiccio e intenzionale di opere protette da copyright". La causa legale non si ferma solo agli scritti di Basbanes e Gage, ma vuole proteggere tutti i saggi e i libri di non-fiction prodotti dagli autori americani: su queste basi, la causa dei due giornalisti potrebbe diventare una vera e propria class-action contro i due colossi dell'IA.

Secondo l'accusa, gli scrittori "hanno fondi limitati per finanziare le loro ricerche e spesso ricorrono agli auto-finanziamenti, mentre OpenAI e Microsoft, insieme ai loro chatbot, hanno accesso a un capitale di miliardi di Dollari. Eppure, queste aziende hanno semplicemente deciso di rubare del lavoro protetto da copyright e usarlo per costruire un'altra industria dal valore di miliardi di Dollari".

Secondo l'accusa, Microsoft e OpenAI avrebbero potuto pagare gli scrittori i cui libri sono stati usati per il training delle proprie IA, ma invece avrebbero "semplicemente deciso di rubare" le loro opere. Accuse molto forti, dunque, che ora dovranno passare al vaglio di un giudice negli Stati Uniti d'America. L'obiettivo di Basbanes e Gage è chiaro: i due vogliono "rappresentare una classe di scrittori il cui lavoro protetto dal diritto d'autore è stato sistematicamente sottratto dalle aziende". La richiesta dei due giornalisti? Un risarcimento agli autori da ben 150.000 Dollari per ogni opera utilizzata per il training di ChatGPT senza un'adeguata richiesta al suo scrittore.