Bufera su X: il social di Elon Musk accusato diffondere fake news sulla guerra in Israele

Sono qualche settimana fa, l’UE aveva certificato come X sia la piattaforma con più fake news. Oggi, un nuovo rapporto pubblicato da CNBC accusa il social network di Elon Musk di essere responsabile per la diffusione di materiale fake e bufale sulla guerra in corso tra Israele ed Hamas.

Nella fattispecie, la popolare agenzia di stampa spiega che il sistema di moderazione del sito non sarebbe riuscito a contrassegnare come fasulli “dozzine” di post che a loro dire starebbero mostrando i presunti sviluppi del conflitto. Ovviamente ciò non vuol dire che il 100% dei post e video sulla guerra siano fake, dal momento che il social network ne ha contrassegnati diversi come fuorvianti o falsi, inclusa una clip che mostra attacchi aerei israeliani contro Hamas a Gaza. Alcuni però sono diventati virali nonostante fossero stati etichettati come fake e l’analisi condotta da CNBC osserva che "dozzine di post con lo stesso video e la stessa didascalia non sono stati contrassegnati dal sistema di X".

Ian Bremmer, presidente e fondatore della società Eurasia Group, in un’analisi pubblicata lunedì ha spiegato che “il livello di disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas promosso algoritmicamente su Twitter è diverso da qualsiasi cosa a cui sia mai stato esposto nella mia carriera di politologo”.

La polemica arriva a pochi giorni dall’appello di Elon Musk contro i media tradizionali: il CEO aveva invitato i cittadini a diventare reporter da tutto il mondo e pubblicare filmati e contenuti su X. Di recente il sudafricano aveva invitato a seguire alcuni account per seguire gli sviluppi del conflitto in Ucraina, ma in molti hanno accusato uno di questi profili di aver pubblicato in precedenza materiale antisemita.