Un bug di Discord affligge le performance di alcune GPU NVIDIA

Dopo aver trattato la questione dell'arrivo della codifica AV1 su Discord, torniamo ad approfondire su queste pagine le novità relative alla piattaforma di chat vocale ben nota tra i videogiocatori. Tuttavia, questa volta non si fa riferimento a una situazione del tutto rosea, in quanto c'è di mezzo un bug.

A tal proposito, secondo quanto riportato da The Verge, che cita anche delle segnalazioni legate a Reddit e al forum di Linus Tech Tips, un recente aggiornamento del programma sta comportando un calo di fino a 200 MHz in termini di memory clock. La questione sembra essere legata ad alcune schede video NVIDIA, compresi modelli come la RTX 3060 Ti e la RTX 3080.

La situazione non è passata inosservata, considerando anche il fatto che NVIDIA ha pubblicato una pagina di supporto in cui viene illustrato un workaround, che passa per GeForce 3D Profile Manager. Insomma, gli utenti coinvolti possono eventualmente tentare già da ora di "mettere una pezza", ma in ogni caso NVIDIA sta lavorando a un fix che verrà rilasciato per tutti mediante un apposito aggiornamento.

Tra l'altro, vale la pena notare che le problematiche riscontrate dagli utenti sembrerebbero essere legate proprio all'update relativo alla codifica AV1. Sembra, per il resto, che siano coinvolte nel calo fino a 200 MHz solamente schede video RTX serie 30, mentre la serie 40 non sembrerebbe coinvolta.