Un bug del Google Play causa la ripetizione degli aggiornamenti delle App

Un bug alquanto particolare avrebbe costretto, nelle ultime ore, gli utenti a dover scaricare nuovamente gli aggiornamenti delle app installate sul proprio smartphone dal Google Play Store. Recandovi nella sezione "Le mie app e giochi" del Play Store potreste notare la disponibilità di numerosi aggiornamenti.

La maggior parte riguardano le app di Google, tra cui: YouTube, Wear OS, Gmail, Google Documenti, Tasks, Telefono, Presentazioni Google e File.

Vedere la richiesta di tutti questi aggiornamenti in un colpo solo risulta alquanto strano. Se confrontate le versioni indicate nelle schede del Google Play con le pagine di informazione delle varie app del vostro dispositivo, noterete che sono identiche.

Alcune sono state aggiornate pochi giorni fa, altre già da diverse settimane. Facendo clic su "Aggiorna" si andrà a scaricare effettivamente la versione in sospeso. Tuttavia, avviata la procedura, si aggiorneranno molto velocemente, passando immediatamente ad "Installazione". Si tratta di un'anomalia se rapportata ai tempi di solito necessari a svolgere l'operazione.

Un altro problema riscontrato riguarderebbe la chiusura di Google Play dal menu "Recenti", che farebbe improvvisamente scomparire alcuni update, mostrandone direttamente altri. Si tratterebbe di un bug molto diffuso in queste ore e riscontrato su diversi dispositivi da parte degli utenti.

Teniamo a precisare che non c'è alcun rischio a riguardo e che installare nuovamente un'app già presente non causa alcun danno allo smartphone. Google interverrà sicuramente nelle prossime ore per eliminare il bug e far tornare tutto alla normalità.



