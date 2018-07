Bug in Google Translate: il traduttore mostra la prossima venuta di Gesù Cristo

Simpatica scoperta di alcuni ricercatori in Google Translate. Il traduttore di Google, infatti, è stabilmente uno dei più utilizzati del web, anche per l'affidabilità ed i miglioramenti apportati negli ultimi anni.

Come vi mostriamo nel filmato presente in calce, il Traduttore di Google starebbe mostrando delle profezie sulla fine del mondo, ovviamente frutto di un glitch che non può farci non sorridere.

Se si digita la parola "dog" in Google Translate un paio di volte e si sceglie di tradurla da Maori all'inglese, si riceverà come risposta la seguente:

"Doomsday Clock in tre minuti e dodici. Stiamo vivendo personaggi e sviluppi drammatici nel mondo, che indicano che ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine del tempo ed al ritorno di Gesù Cristo".

Il glitch sarebbe legato ai dati di allenamento che ha utilizzato Google per allenare l'intelligenza artificiale.

Uno portavoce di Google, parlando con Jon Christian di Motherboard, che per primo ha segnalato il problema, ha affermato che si tratta di un problema tecnico, e che gli strani risultati sono frutto di "una funzione per introdurre assurdità nel sistema, e che genera altrettante assurdità". Altri esperti invece sostengono che è possibile che siano stati usati testi religiosi per effettuare l'allenamento dell'intelligenza artificiale. Lo stesso Christian, inoltre, ipotizza che i dipendenti di Google insoddisfatti potrebbero essere la causa di questo problema.