Un bug informatico ha scatenato il caos nei cieli europei: voli in ritardo fino a 24 ore

Un grave guasto informatico, che ha colpito si sistemi di controllo del traffico, ha scatenato il caos nei cieli europei provocando ritardi a raffica (fino a 24 ore) per i voli da e per la Gran Bretagna.

A renderlo noto è stata l’autorità britannica Nats, che si occupa della sovrintendenza dei decolli e degli atterraggi, ed anche le compagnie aeree hanno provveduto ad avvertire i passeggeri. L’effetto è a cascata e potrebbe interessare anche i voli provenienti dal resto d’Europa, come confermato anche da Eurocontrol.

Il tutto è legato ad un problema informatico piuttosto grave, sebbene non si sia ancora decisa la chiusura dello spazio aereo. La Nats ha spiegato che il problema tecnico ha influenzato la “capacità di elaborare automaticamente i piani di volo” e per tale ragione gli addetti al traffico aereo sono stati costretti ad inserire manualmente alcuni dati, causando “ritardi significativi”. A ciò si sono aggiunte alcune restrizioni applicate al numero di decolli ed atterraggi in molti scali. La situazione dovrebbe però tornare nel corso delle prossime ore, e se state per mettervi in viaggio consigliamo di verificare lo stato del vostro volo in anticipo.

