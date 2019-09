Un bug in iOS 13 consente di accedere i contatti senza sbloccare l'iPhone

Un video caricato su YouTube da uno sviluppatore mostra un exploit presente in iOS 13 che consentirebbe di accedere ai contatti senza sbloccare gli iPhone, ma usando il VoiceOver e Siri. Nel filmato viene mostrato il procedimento, che è piuttosto facile e permette di ottenere tutte le informazioni presenti in rubrica senza effettuare il login.

Come si può vedere nel video in apertura, con lo smartphone sbloccato basta ricevere una videochiamata FaceTime e rifiutarla, scegliendo di inviare un messaggio al mittente. A questo punto tramite Siri è necessario attivare il VoiceOver ed effettuare un tap sul campo del destinatario, quindi sempre tramite l'assistente vocale disattivare la funzione di dettatura.

Dopo aver completato la procedura, mentre si inserisce il numero di telefono o il nome della persona nell'apposito campo, tramite il pulsante "i" presente alla destra è possibile accedere a tutte le informazioni memorizzate in rubrica per un determinato contatto.

AppleInsider ha avuto modo di verificare il procedimento, e sottolinea che in fase di emulazione entrerebbero in gioco una serie di fattori sconosciuti che non sempre consentirebbero di sfruttare l'exploit.

Rodriguez comunque non è nuovo a scoperte di questo tipo e nel 2018 aveva portato all'attenzione del colosso di Cupertino un altro complesso exploit che permetteva di accedere a foto e contatti tramite il VoiceOver.

iOS 13 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 Settembre.