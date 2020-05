Bug di iOS sta chiedendo agli utenti di installare centinaia di aggiornamenti per le App

Nelle ultime ore molti utenti hanno dovuto fare i conti con un fastidioso bug di iOS. Aprendo l'App Store, infatti, in tanti si sono trovati di fronte ad una lista molto ampia di aggiornamenti per le applicazioni. Scorrendo la schermata, però, si è scoperto che molti di questi erano già stati installati in precedenza.

Diversi pacchetti portano come data di lancio 10 giorni fa, ed anche chi vi scrive è incappato nella stessa problematica. Sul web però sono presenti segnalazioni di persone che si sono ritrovati di fronte ad una lista di oltre 100 aggiornamenti per le app da installare.

Al momento da parte di Apple non sono arrivati comunicati in merito, ma secondo quanto riferito dal blog MacRumors il bug potrebbe essere correlato al problema che impedisce ad alcuni di avviare determinate app, e che ha costretto molti a disinstallare e reinstallare tutte le app.

Lo stesso sito riferisce che potrebbe trattarsi di un bug legato ai certificati scaduti o alle credenziali relative alla condivisione della applicazioni, che avrebbero costretto il colosso di Cupertino a rilasciare nuovamente gli aggiornamenti per includere gli ultimi certificati su qualsiasi app.

Nel nostro caso, abbiamo effettuato il download di tutti gli aggiornamenti, senza riscontrare alcun tipo di problema: al termine delle procedure le app si sono avviate regolarmente.

Fateci sapere tramite i commenti se è successo anche a voi o no. Nel weekend è stato scovato un altro bug nel nuovo iOS 13.5 rilasciato la scorsa settimana, che chiede agli utenti di pagare YouTube.