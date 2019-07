L'ultimo bug di OnePlus 7 Pro fa spegnere lo smartphone improvvisamente

Dopo le notifiche impreviste, i proprietari di OnePlus 7 Pro si stanno trovando di fronte ad un nuovo bug. Direttamente dal forum ufficiale del produttore, giungono segnalazioni di improvvisi arresti del dispositivo.

I primi rapporti risalgono a maggio, ma come si può vedere in un thread l'escalation di segnalazioni è avvenuta nel mese di giugno, con il picco registrato nell'ultima settimana.

L'aspetto più strano è rappresentato dal fatto che i dispositivi interessati si spengono ad intermittenza ed in maniera del tutto casuale: in alcune circostanze sarebbero stati segnalati problemi per vari giorni, mentre in altre i possessori dello smartphone riferiscono di aver riscontrato più arresti nel corso della giornata. La cosa più irritante è data dal fatto che alcune volte non sarebbe possibile avviare il telefono normalmente in quanto si verificano degli errori che necessitano di una specifica procedura che prevede la pressione simultanea del pulsante che fa aumentare il volume e quello di spegnimento.

Secondo molti, il comportamento non può essere isolato o collegato ad un'applicazione specifica, tanto meno all'utilizzo stesso del dispositivo. OnePlus dal suo canto ha affermato di essere a conoscenza del problema, che sarà risolto prossimamente tramite un aggiornamento. Sulla data di lancio però non sono disponibili indicazioni.