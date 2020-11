Bug in un Postmat ad Agrigento: eroga fino a 1.500 Euro in più del richiesto

Pericoloso bug in un Postmat di Sciacca, in provincia di Agrigento. Secondo quanto riferito, lo sportello automatico di Poste Italiane situato in contrata Perreira, a causa di un guasto di natura tecnica starebbe erogando fino a 1.500 Euro in più rispetto alle somme richieste dai correntisti.

Sarebbero almeno una dozzina i correntisti interessati, i quali hanno segnalato di aver ricevuto una somma diversa rispetto a quella richiesta: alcuni addirittura 1.500 Euro in più.

Il direttore dell'ufficio, Accursio Bentivegna, ha spiegato che si tratta di un "errore nel caricamento delle banconote" e per questo ha invitato gli interessati a restituire le banconote extra, come fatto da un anziano onesto che ha provveduto a segnalare il tutto.

Ad ogni modo, però, i tecnici sono già al lavoro per risalire alle transazioni effettuate nelle ultime 48 ore. Non sono noti i dettagli tecnici del guasto, ma non si tratta della prima volta che sentiamo problemi di questo tipo.

Lo scorso anno infatti un malware permetteva di prelevare tutti i soldi dagli ATM in tutto il mondo. La falla era finita anche sulle pagine di Motherboard, a cui David Tente della ATM Industry Association aveva confermato che gli hacker stanno prendendo sempre più di mira gli ATM per rubare i soldi.