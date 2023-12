Un bug con la tastiera di iOS 17 sta facendo impazzire gli utenti iPhone: la soluzione

Un bug di iOS 17 presente dalla prima release del sistema operativo di Apple sta letteralmente facendo impazzire i possessori di iPhone, come notato da alcuni utenti sulla community di MacRumors.

Nell’apposito thread infatti viene evidenziato che gli utenti mentre digitano un messaggio, sia sulle applicazioni ufficiali di Apple che su quelle di terze parti, vengono espulsi per poi ritrovarsi in altre app senza un apparente motivo.

Il bug è stato segnalato dalla prima versione di iOS 17 ed è presente in tutte le build, inclusa iOS 17.1.2 pubblicata qualche settimana fa. Non è chiaro se la beta di iOS 17.2 lo corregga o no, ed al momento non sono emerse indicazioni in merito. Su Reddit, un utente ha scritto poco più di un mese fa quanto segue: “che si tratti di iMessage o di un sito web, non importa, ogni volta che scrivo qualcosa, periodicamente si attiva lo switch delle app, come se avessi passato il dito in fondo”. Sostanzialmente quindi si apre quella schermata a cui si accede facendo swipe dal basso verso l’alto dell’UI e che permette di passare da un’app all’altra.

Sebbene Apple non abbia ancora spiegato come e quando intenda correggere il bug, i colleghi di BGR hanno spiegato che c’è un sistema per risolvere: basta aprire l’app Impostazioni, quindi toccare “Accessibilità” e nella sezione “Tocco” disattivare “Accesso facilitato”.