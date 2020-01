Bug nelle videocamere di sicurezza di Xiaomi: mostrati i video di altre abitazioni

Un grave bug ha colpito le videocamere di sicurezza di Xiaomi, tra le più economiche e popolari del mercato grazie al prezzo accessibile e la facilità di configurazione. Secondo quanto segnalato su Reddit, una falla di sicurezza avrebbe consentito a varie persone di visualizzare i feed video di altre abitazioni e non della propria.

In particolare, ad essere interessati sarebbero stati i possessori del Google Nest Hub, che una volta pronunciato il comando vocale per accedere al feed video si sono ritrovati di fronte la spiacevole sorpresa.

Alcuni feed mostravano persino altre persone: un utente lamenta di aver visto un uomo addormentato ed un bambino. I filmati a quanto pare sarebbero visualizzati in bianco e nero con delle linee di distorsione in mezzo.

Google dal canto suo ha immediatamente diffuso un comunicato ed un portavoce, ai microfoni di Android Authority ha annunciato che in via precauzionale si è deciso di disabilitare l'integrazione delle Xiaomi Mijia camera dai propri dispositivi. "Siamo consapevoli del problema e siamo in contatto con Xiaomi per lavorare ad una soluzione", ha affermato il motore di ricerca nel breve comunicato.

Resta da capire dove sia nato il problema: non è escluso che il bug sia da ricercare nei sistemi di Google e non esclusivamente in quelli Xiaomi.